A toast to life in music accende la solidarietà | arte e impegno sociale nell’atrio di Palazzo Riso

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 20, si terrà un evento intitolato “A Toast to Life in Music” nell’atrio di Palazzo Riso, situato nel centro di Palermo. L’evento combina musica, arte e impegno sociale e si svolgerà nel Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, in corso Vittorio Emanuele 365. L’iniziativa si propone di promuovere solidarietà attraverso una serata dedicata a varie espressioni artistiche.

“A Toast to Life in Music” è l’evento solidale che sabato 9 maggio 2026, con inizio previsto alle ore 20, porterà musica, arte e impegno sociale nell’atrio di Palazzo Riso, sede del Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, nel cuore di Palermo, in corso Vittorio Emanuele 365. L’iniziativa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Insieme per Jonas": un giorno di festa e solidarietà nell'atrio della scuolaDomani, mercoledì 1 aprile 2026, presso i plessi di San Pietro "Decroly" e "Rodari", rispettivamente Infanzia e Primaria. Nencetti, la mostra nell’Atrio d’Onore del Palazzo della ProvinciaArezzo, 13 aprile 2026 – Quest’anno si celebra il centenario della nascita del comandante partigiano Licio Nencetti.