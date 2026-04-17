A Macerino ' Fiore di Maggio' | La tradizione del Piantamaggio nel cuore dell' Umbria e dei Martani

A Macerino, piccolo borgo di pietra rosa situato tra i Monti Martani e l’Umbria, si svolge la tradizione del Piantamaggio, un rituale radicato nel passato che si ripete ogni anno. Questo minuscolo centro storico, appartenente alle Terre Arnolfe e amministrato dal Comune di Acquasparta, si distingue per il suo carattere autentico e la capacità di mantenere vive pratiche antiche, attirando visitatori e appassionati di tradizioni popolari.

Un minuscolo borgo di pietra rosa, al centro dei Monti Martani e dell’Umbria, Macerino - piccola capitale delle medievali Terre Arnolfe nel Comune di Acquasparta - è un luogo ai margini, apparentemente dimenticato, ma con il suo carattere e la sua magia è capace ancora oggi di attirare.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Orto Botanico di Roma in fiore: un viaggio nel cuore dell’Hanami A Paupisi, torna la Via Crucis Vivente: fede, tradizione e comunità nel cuore del paeseTempo di lettura: 2 minutiCresce l’attesa per uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la Via Crucis Vivente, in programma giovedì 2 aprile...