Durante un giro intenso a Marrakech, si scopre subito che l'Audi RS 5, con 639 cavalli, non provoca timori. La sensazione più evidente si avverte nel modo in cui la vettura affronta le curve, più che nelle accelerazioni o nelle frenate. È in quel tratto di strada che si percepisce con chiarezza la capacità della vettura di mantenere la stabilità e la precisione di guida.

C’è un momento preciso, durante un hot lap, in cui si capisce davvero che macchina si sta guidando. Non è in rettilineo, non è in frenata. È quando si entra in curva, si prende la corda e si aspetta quella reazione che, su certe auto, può diventare nervosa, brutale, perfino intimidatoria. Sulla nuova Audi RS 5, quel momento è quasi disarmante. Perché non succede nulla di complicato. La macchina si appoggia, resta neutra, precisa e soprattutto facile. E lì si capisce tutto: questa non è una sportiva che vuole metterti alla prova. È una sportiva che vuole farti andare forte. Siamo a Marrakech, pista tecnica, asfalto caldo ma sporco, condizioni ideali per mettere in difficoltà qualsiasi vettura pesante e potente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 639 Cv, ma non fa paura: Audi RS 5, guida al limite a Marrakech

Notizie correlate

Audi RS 5 e RS 5 Avant: 639 Cv di emozioni elettrificateNel 1994 Audi presentò la RS 2 e fece una cosa semplice: prese una familiare e la trasformò in un missile terra-terra.

Leggi anche: Audi RS 5: alla guida del mostro da 639 Cv che sfida la fisica

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Audi RS 5: la rivoluzione plug-in parte da 111.100 euro.

Audi RS 5 2026: 639 CV e 84 km in elettrico. Ecco il prezzo della prima ibrida RSAudi lancia la RS 5 2026, la prima Plug-in Hybrid sportiva del marchio: fino a 639 CV, autonomia elettrica di 84 km e prezzi di un certo ... auto.everyeye.it

Audi lancia la RS 5 PHEV: 639 CV, torque vectoring e un prezzo di 115.000 dollariAudi Sport combina il suo collaudato motore V6 biturbo con un potente sistema elettrico nella nuova Audi RS 5 PHEV. Il risultato è un'irresistibile potenza totale del sistema di 639 CV e un'autonomia ... notebookcheck.it