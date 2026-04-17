10 splendidi appuntamenti da vivere nel weekend a Lecco e provincia

Nonostante le previsioni meteo non siano delle migliori, il fine settimana nella zona di Lecco e provincia offre comunque diverse occasioni per uscire e divertirsi. Sono in programma vari eventi che permetteranno di trascorrere alcune ore in compagnia o semplicemente di scoprire nuove atmosfere, anche con il cielo coperto. La proposta include appuntamenti adatti a tutte le età, pronti a rendere il weekend un momento piacevole nonostante il tempo incerto.

Il weekend non sarà splendido dal punto di vista del meteo, ma comunque godibile. Gli eventi per trascorrere qualche ora di spensieratezza saranno numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 17 aprile a domenica 19 aprile nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: I 10 appuntamenti per vivere un weekend magico a Lecco e provincia 7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a ComoWeekend di aprile con il meteo che promette sole e nuvole dopo giorni di quasi estate.