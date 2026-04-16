Zaniolo e Ruggeri oscurano la Nazionale | lezioni di Champions e Serie A ai grandi ex

Durante le recenti sfide di qualificazione, Zaniolo e Ruggeri hanno attirato l’attenzione grazie alle loro prestazioni in Champions League e in campionato. Le loro giocate si sono fatte notare sia a San Siro che al Metropolitano, lasciando il segno rispetto alle occasioni mancate dalla Nazionale nei match contro Bosnia e Irlanda del Nord. Questi episodi hanno alimentato discussioni sui cambiamenti necessari nel reparto difensivo e offensivo della squadra italiana.

L’urlo di San Siro e il ruggito del Metropolitano hanno emesso un verdetto che rimbomba fino a Coverciano: Nicolò Zaniolo e Matteo Ruggeri sono i grandi rimpianti di una Nazionale che ha scelto la via del conservatorismo, pagandone il dazio contro Bosnia e Irlanda del Nord. Mentre l’Italia di Gattuso sbatteva contro il muro di Zenica, i due “esiliati” dominavano i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, dimostrando che la forma fisica e la tenuta mentale pesano più delle gerarchie di spogliatoio. Zaniolo ha letteralmente scherzato con il Milan in un match che ha visto l’ Udinese trionfare per 3-0 in un tempio del calcio solitamente proibitivo. L’assist al bacio per Ekkelenkamp è stato il manifesto della sua rinascita friulana: 5 gol e 6 assist in 28 partite agli ordini di Runjaic.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Zaniolo e Ruggeri oscurano la Nazionale: lezioni di Champions e Serie A ai grandi ex Notizie correlate Milan-Udinese 0-3, pagelle: disastro Leao (4), Zaniolo da nazionale (7,5). Champions a rischio per i rossoneriSerata da dimenticare per il Milan di Max Allegri, che esce sconfitto contro una bellissima Udinese capace di vincere con un perentorio 0-3. Elisabetta Gregoraci, gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello, sola ai Rolex di Monte-CarloElisabetta Gregoraci non passa mai inosservata, soprattutto in un contesto come quello dei Rolex Monte-Carlo Masters, dove lo stile si muove su un...