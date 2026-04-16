Nicolò Zaniolo torna a giocare in Italia dopo un periodo di assenza, segnato anche da voci di gossip che lo avevano coinvolto. Il calciatore, dopo aver affrontato diverse vicende personali e professionali, è stato reintegrato nel team del suo nuovo club nel Friuli Venezia Giulia. La sua presenza in campo è stata ufficializzata con una partita di campionato, segnando il suo ritorno ufficiale dopo il lungo stop.

Diciamoci la verità: a Nicolò Zaniolo mancava solo un po’ di sana, salutare noia. Dopo anni passati a interpretare il ruolo del cattivo ragazzo tormentato, diviso tra copertine patinate, gossip da ombrellone, liti furiose con gli arbitri, ginocchia di cristallo e fiumi d’inchiostro sprecati sulla sua immaturità, il “ragazzo difficile” del calcio italiano ha trovato la cura. Dove? In Friuli. A Udine. Tra i campi di periferia della provincia più pragmatica d’Italia e il silenzio di un ambiente in cui, se fai i capricci, nessuno ti calcola. Zaniolo sta bene in provincia. Fino a ieri, il curriculum di Zaniolo assomigliava al copione di una soap opera di seconda categoria.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zaniolo è guarito dal gossip, il Friuli lo ha restituito calciatore

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