Zafferia emergenza allagamenti nelle case Iacp | parte il piano tampone tra pompe impianti e verifiche di agibilità

A Zafferia si sono verificati numerosi allagamenti nelle abitazioni gestite dall'Istituto autonomo case popolari. Le infiltrazioni d'acqua hanno causato allagamenti di cantine, l’invasione dei vani ascensore e problemi agli impianti elettrici, rendendo difficile la vita ai residenti. Per far fronte alla situazione è stato avviato un piano di intervento che prevede l'uso di pompe, controlli sugli impianti e verifiche sull’agibilità degli immobili.

A Zafferia l’acqua non è più soltanto un disagio: è diventata una presenza costante dentro le palazzine Iacp, tra cantine allagate, vani ascensore invasi e impianti elettrici messi fuori uso. Una situazione che ha reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e che ora prova a trovare.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Atteso sopralluogo dello Iacp nelle palazzine allagate di Zafferia, Picciolo: "Non lasceremo sole le famiglie"È atteso nella tarda mattinata il sopralluogo dei vertici dell’Istituto Autonomo Case Popolari insieme ai tecnici nelle case popolari di Zafferia,... Tor Bella Monaca, da cinque giorni decine di famiglie senz'acqua: guasto alle pompe nelle case popolariDa venerdì 3 aprile sono senza un filo d’acqua, tanto che c’è chi è costretto ad andare da amici e parenti per fare una semplice lavatrice.