WWE | Vietato l’uso di una frase di Jade Cargill per il merchandising

Durante un’intervista, Jade Cargill ha riferito che la WWE ha vietato l’uso di una sua frase per il merchandising. La wrestler è in attesa di difendere il suo titolo contro Rhea Ripley a WrestleMania 42. La decisione riguarda esclusivamente le attività di vendita di gadget e abbigliamento legati al suo personaggio. La restrizione è stata comunicata prima dell’evento di grande interesse per il pubblico di wrestling.

Prossima alla difesa del suo titolo contro Rhea Ripley a WrestleMania 42, Jade Cargill ha rivelato durante un’intervista un divieto che la WWE le ha imposto per quanto riguarda il suo merchandising. Ospite nel podcast di Joe Budden, The Storm ha fatto sapere di aver spinto più volte affinché la sua catchphrase, “That b**ch”, fosse usata nel suo merchandising ufficiale, ma dalla compagnia ha sempre ricevuto un secco rifiuto. Semaforo rosso per Jade Cargill. La superstar ha fatto sapere di aver proposto diverse idee per l’impiego della sua frase più celebre su articoli come occhiali da sole e magliette, ma di aver sempre ricevuto in cambio un secco “no” sia per la diffusione di materiale con la frase incriminata sia per quanto concerne l’utilizzo personale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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