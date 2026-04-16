Al CinemaCom è stato mostrato un'anteprima del nuovo film horror di Robert Eggers, con Aaron Taylor-Johnson protagonista. Durante la presentazione, l’attore è stato mostrato senza abiti, con movimenti convulsi che hanno suscitato timore tra il pubblico. Accanto a lui, anche Lily Rose Depp interpreta uno dei ruoli principali. La scena ha evidenziato la trasformazione inquietante del personaggio di Taylor-Johnson nel corso del film.

Primo sguardo al nuovo period horror di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson, al centro di una mostruosa trasformazione, e Lily Rose Depp. Una nuova incursione mostruosa firmata da Robert Eggers per Aaron Taylor-Johnson. L'attore inglese e la collega Lily-Rose Depp, reduci dagli orrori di Nosferatu, fanno il bis in veste di protagonisti del nuovo periodo horror del regista, Werwulf, il cui first look è stato mostrato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas. Dai vampiri ai lupi mannari il passo è breve. Così Eggers, avvalendosi della collaborazione col poeta e scrittore islandese Sjon, è tornato a immergersi nel mito e folclore antico confezionando quello che promette di essere "il suo film più terrificante in assoluto", come dichiarato durante il panel Universal a .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Werwulf: la trasformazione di Aaron Taylor-Johnson, nudo e con le convulsioni, terrorizza il CinemaCom

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