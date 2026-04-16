Wao che mercato! Sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile si svolge l’evento “WAO, che Mercato!” organizzato da WAO Isola e Biscottini & Friends. La manifestazione propone un mercatino dedicato a modernariato, vintage e articoli handmade, con una selezione di espositori indipendenti. L’iniziativa si svolge in un contesto dedicato agli appassionati di oggetti di seconda mano e creazioni artigianali, offrendo un’occasione per scoprire pezzi unici e incontrare i produttori.

WAO Isola e Biscottini & Friends presentano:WAO, che Mercato! Il mercatino di modernariato, vintage e hand-madeche torna con una nuova selezione di espositori indipendenti.Sabato 18 aprile dalle 11:00 alle 20:00WAO Isola, Via Porro Lambertenghi 7, Milano Ingresso gratuitoWAO Isola, hub di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Louis Vuitton: Secrets of a Luxury Empire Notizie correlate "Ti presento Livorno", sabato 18 aprile la presentazione del libro al mercato centraleSabato 18 aprile, alle 18 al mercato coperto in collaborazione con "Le Vettovaglie", si terrà in anteprima la presentazione del libro "Ti presento... The Cage, sabato 18 aprile il concerto di FrancieSabato 18 aprile, in collaborazione con Musicus Concentus, il The Cage propone una nuova serata all'insegna del cantautorato. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Wao, che Mercato!, mercatino di modernariato, vintage e hand-made. Wao, che mercato! Sabato 18 aprileNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... milanotoday.it Wao, che Mercato!WAO Isola, hub di coworking, eventi e cultura nel cuore del quartiere Isola, apre nuovamente le proprie porte a WAO, che Mercato!, un’intera giornata dedicata a modernariato, vintage e creazioni ... ilgiorno.it