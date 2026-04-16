Voci dal Carcere | Massimiliano simbolo di speranza

Un bambino di nome Massimiliano, nato in condizioni di libertà, vive attualmente presso la Comunità “Adele” di Quarto, dove si trova la madre detenuta. La sua nascita avviene in un contesto carcerario, senza aver commesso reati, ma con la presenza di rischi legati alla situazione familiare. La sua storia rappresenta un esempio di come le vite dei figli di persone in custodia possano essere influenzate dal contesto penitenziario.

Un bambino nato libero da colpe, ma non da rischi. Si chiama Massimiliano ed è il figlio di una detenuta ospitata presso la Comunità “Adele” di Quarto. Una storia che poteva trasformarsi in un’infanzia dietro le sbarre, ma che invece oggi rappresenta un esempio concreto di umanità, giustizia e tutela dei diritti dei minori. «È nato Massimiliano, figlio di una detenuta madre ospitata presso la Comunità Adele di Quarto. Un bambino innocente, senza colpa. Rischiava di trascorrere la sua infanzia dietro le sbarre. Sarà con la mamma, agli arresti domiciliari, in una casa famiglia protetta, in un bene confiscato alla camorra». Il garante ha voluto infine esprimere gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, definendolo un vero e proprio “miracolo” di collaborazione istituzionale e sensibilità sociale.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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