Vivo X300 Ultra è uno smartphone che si distingue per le sue capacità fotografiche. Vivo, marchio noto per il suo forte successo in Asia, ha una quota di mercato vicina al 17% in Cina, dietro a Huawei, e si posiziona come il telefono più venduto in Italia. Il dispositivo combina funzioni avanzate di fotocamera con le caratteristiche di uno smartphone di alta gamma, puntando a soddisfare le esigenze di chi cerca qualità fotografica integrata con tecnologia moderna.

Vivo è un marchio di smartphone che che in Asia ha un grande successo: in Cina è poco sotto a Huawei con una quota intorno il 17% (dato del 2025), mentre in Italia è la numero uno. In Europa, dopo una pausa per riordinare la gamma, è tornata forte della partnership con Zeiss: questo vuol dire dispositivi che puntano sulla fotografia professionale in una fascia premium. In questo contesto ecco che arriva in Italia il nuovo X300 Ultra pensato per creator, fotografi e videomaker che cercano uno strumento che sia più di un semplice smartphone. Vediamo le sue caratteristiche. Il camera phone di fascia alta. Al centro del progetto X300 Ultra c’è la ZEISS Master Lenses Collection, un sistema ottico sviluppato per offrire prestazioni elevate nella fotografia mobile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vivo X300 Ultra, lo smartphone che è una fotocamera

Vivo X300 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max Camera Test Comparison

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