A Viterbo sono iniziati i lavori per il nuovo polo tecnologico nel quartiere Poggino, dopo che l’amministrazione ha selezionato l’impresa incaricata di realizzare le strutture previste nei progetti. Il cantiere è stato avviato ufficialmente, segnando l’inizio delle attività di costruzione. La fase di sviluppo prevede la trasformazione dei disegni in opere concrete, con l’obiettivo di portare avanti il progetto nel rispetto dei tempi stabiliti.

L’amministrazione di Viterbo ha finalmente individuato l’impresa che trasformerà i progetti grafici in realtà strutturale per il nuovo polo tecnologico del Poggino. La Tecno edil, realtà operante nel territorio viterbese, si aggiudicherà l’appalto per la realizzazione del centro di ricerca applicata, un’opera destinata a portare l’innovazione direttamente nel cuore produttivo della zona. Il cantiere, che porterà il nome di Piero Angela, rappresenta un tassello fondamentale del piano straordinario volto alla riqualificazione delle periferie e al miglioramento della sicurezza urbana. L’investimento complessivo sfiora la soglia di 1,2 milioni di euro, una cifra che include l’IVA e che deriva dalla combinazione di diverse fonti finanziarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, via ai lavori per il polo tecnologico: parte il cantiere

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