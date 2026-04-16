A Viterbo, il dibattito sulla mobilità urbana si è acceso dopo che l’opposizione ha espresso critiche riguardo al nuovo Piano della mobilità urbana sostenibile (Pums). Il piano prevede cambiamenti significativi nelle modalità di accesso al centro cittadino, generando preoccupazioni tra commercianti e residenti. La discussione riguarda principalmente le conseguenze di queste modifiche sul commercio locale e sulla vita quotidiana nella zona centrale.

Il dibattito sulla mobilità urbana a Viterbo si è infiammato con le critiche mosse dall’opposizione contro il Piano della mobilità urbana sostenibile (Pums), che punta a trasformare radicalmente l’accesso al cuore della città. Il consigliere Micci ha accusato la sindaca Frontini di aver delineato una strategia capace di compromettere definitivamente le attività commerciali e la vivibilità delle zone storiche, contestando in particolare i piani di pedonalizzazione per aree come piazza della Rocca e via Mazzini. L’impatto sul commercio locale e le criticità del sistema intermodale. Le preoccupazioni che emergono dal centro storico toccano direttamente la sopravvivenza economica di botteghe e negozi specializzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, caos per il nuovo Pums: commercio a rischio nel centro

Notizie correlate

Hormuz nel caos: mille navi bloccate e petrolio a rischio. Possibili contraccolpi su bollette, carburanti e commercio globaleL’escalation militare in Medio Oriente si riflette sempre più anche sull’economia mondiale.

Una "metropolitana di superficie" e corsie riservate ai bus: il Pums ridisegna ViterboIl piano urbano di mobilità sostenibile non si esaurisce con le proposte delle rotatorie agli snodi cruciali di Viterbo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Incidente tra bus e treno, Roma-Viterbo nel caos più totale: ci sono almeno cinque feriti | Allarme ignorato; Tragedia alla stazione Trastevere: investito e ucciso da un treno in transito; Treni cancellati e sostituiti dai bus a Roma, pendolari nel caos | Lavori e deviazioni per settimane; Viterbo - Verso le comunali, Micci (Lega) tira le somme: Frontini vive dei meriti altrui. Il centro storico? Muore e si fa finta di nulla.

Viterbo – Verso le comunali, Micci (Lega) tira le somme: Frontini vive dei meriti altrui. Il centro storico? Muore e si fa finta di nullaMentre la prima cittadina rivendica i successi della sua amministrazione a colpi di manifesti affissi in tutta la città, dai banchi dell'opposizione arriva una ... etrurianews.it

Provincia, caos dipendenti in trasferimento Â«Chi li paga?Â»Palazzo Gentili nel caos. Non ci sono solo i precari, che rischiano il posto: dal primo gennaio, con la riorganizzazione delle Province, non si sa chi dovrà pagare alcuni dei dipendenti. Quelli che si ... ilmessaggero.it

VITERBO - Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo - Squadra Mobile ha tratto arresto un 40enne cittadino extracomunitario, gravato da numerosi pregiudizi di polizia e residente in provincia. #viterbo facebook