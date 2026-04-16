Vip Vibes si rinnova | ecco chi guiderà le prossime serate

Vip Vibes annuncia un cambiamento con l’ingresso di una nota showgirl nel suo team. La nuova figura, nota nel settore dello spettacolo, sarà alla guida delle prossime serate del programma. La decisione fa parte di un progetto di rinnovamento che coinvolge l’intera produzione. La presentatrice, già nota per alcune trasmissioni, si unisce alla squadra con l’obiettivo di portare novità e dinamismo alle serate in programma.

La celebre showgirl Francesca Cipriani entra a far parte di un nuovo ambizioso progetto che rivoluzionerà il mondo delle serate e dell’intrattenimento Una fase inedita si apre per il network Vip Vibes, pronto a rinnovare il proprio approccio al settore dell’intrattenimento serale con l’ingresso ufficiale nel team di Francesca Cipriani, del dj Alessandro Rossi e di Matteo Pandolfini, noto come dj Pando. Tale decisione si colloca in una cornice di riassetto aziendale volto a garantire una gestione dei format più organizzata e strutturata rispetto al passato. L’obiettivo della nuova formazione è consolidare l’identità delle proposte di Vip Vibes attraverso la combinazione tra la notorietà televisiva della showgirl e il percorso artistico del dj Rossi, forte dei riscontri ottenuti con tracce come “Rica Morena“, “Marylin” e “Vertigo“.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Notizie correlate

L’Agenzia “Abito Bergamo” si rinnova: Fondazione Casa Amica guiderà le politiche abitative 2026-2030“A Bergamo le case non mancano, ma il vero nodo resta riuscire a rimetterle in circolo”.

WWE: ufficiali gli opener di WrestleMania 42, ecco chi aprirà le due serateLa WWE ha ufficializzato gli incontri di apertura di WrestleMania 42, annunciando durante l’ultima puntata di WWE Raw quali match daranno il via alle...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Vita notturna dei vip, nel team del format di eventi entrano anche Francesca Cipriani e il dj cesenaticense; Coachella 2026: tutte le celeb avvistate tra concerti, party esclusivi e momenti iconici.

Vip Vibes: il tavolo di Giulio Strocchi e Christian Di Pasqua si prepara per una grande serataIl mondo della movida notturna è in fermento per l'attesa di un evento che promette di essere indimenticabile. Vip Vibes, la rinomata iniziativa fondata dal celebre blogger Giulio Strocchi e dal PR di ... iltempo.it