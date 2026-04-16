Vinitaly | il boom della Puglia con 700 bottiglie e 300 buyer globali

La regione pugliese ha concluso oggi la propria partecipazione alla 58esima edizione di Vinitaly a Verona, portando con sé circa 700 bottiglie e attirando l’attenzione di oltre 300 acquirenti provenienti da tutto il mondo. La presenza regionale ha mostrato una crescita significativa rispetto alle edizioni precedenti, sottolineando l’interesse internazionale verso i vini prodotti in questa zona. La delegazione ha rappresentato un esempio della vitalità dell’enologia locale sulla scena globale.

La delegazione pugliese chiude oggi a Verona la propria partecipazione alla 58esima edizione di Vinitaly, registrando numeri che testimoniano una forte proiezione internazionale del comparto enologico regionale. All’interno del Padiglione 11, il presidio della Puglia ha l’impegno di 103 cantine, le quali hanno gestito un flusso intenso di attività che ha portato alla realizzazione di 2.500 degustazioni presso l’area dedicata all’Enoteca e al contatto diretto con oltre 300 buyer provenienti da diversi mercati globali. Il bilancio operativo della trasferta mostra una varietà produttiva che va dai bianchi ai rossi, passando per i rosati e le bollicine, con un totale di più di 700 bottiglie stappate durante l’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: il boom della Puglia con 700 bottiglie e 300 buyer globali Notizie correlate Leggi anche: Macfrut pronto a stupire. Oltre 700 top buyer, partneship con la Sicilia: "Una vetrina mondiale" Vinitaly: 4mila aziende e 1000 buyer pronti a conquistare il mondoDomani, 13 aprile 2026, Verona diventerà il centro nevralgico del commercio vinicolo mondiale con l’apertura della cinquantottesima edizione di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Boom di presenze al Vinitaly and City, l'Abruzzo conquista Verona con il Cerasuolo; E-commerce del vino: boom di ricerche (+10% in tre mesi), bollicine protagoniste per il 52%; Boom di presenze al Vinitaly and City, l'Abruzzo conquista Verona con il Cerasuolo; Vini dealcolati, boom previsto nel 2026: produzione italiana in crescita del 90%. Vinitaly, un successo da record: ma il settore è in crisi d’identitàA guardare i dati è stato l’ennesimo successo del Vinitaly: oltre 400 aziende, mille buyer stranieri da 130 paesi, centinaia di eventi, 90mila presenze di cui il 26% da 135 paesi ... ilmattino.it Boom di vino in Italia: al ristorante o a casa, l’importante è… bereAnalisi sul consumo di vino in Italia: 12 miliardi spesi nei ristoranti e 3,2 miliardi nei supermercati secondo i dati Fipe. stylo24.it Dal Vinitaly l’appello del patron del Merano WineFestival: “Qui il vino è radice e cultura”. Sculco: “La Calabria non è più marginale, ora è destinazione internazionale” #Ciro #InProvincia - facebook.com facebook L'abbinamento vino-salumi e i nuovi trend di consumo: Vinitaly 2026 visto da operatori ed esperti parmigiani - VIdeointerviste x.com