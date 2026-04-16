Vinitaly Consorzio Vitica consolida il valore dei vini di Terra di Lavoro e annuncia l’appuntamento alla Reggia

Durante la 58ª edizione di Vinitaly, il Consorzio Tutela Vini Caserta - Vitica ha concluso la propria partecipazione con un bilancio positivo. La presenza si è concentrata sulla promozione dei vini provenienti da Terra di Lavoro, rafforzando il riconoscimento del patrimonio enologico locale. Il consorzio ha inoltre annunciato l’appuntamento successivo presso la Reggia, con l’obiettivo di continuare a valorizzare le produzioni della zona.

Si conclude con un bilancio positivo la partecipazione del Consorzio Tutela Vini Caserta - Vitica alla 58ª edizione del Vinitaly. Nel corso dei quattro giorni della manifestazione veronese, le denominazioni della provincia di Caserta - Aversa Asprinio DOP, Falerno del Massico DOP, Galluccio DOP.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Vinitaly 2026: il Consorzio Vitica porta i vini di Caserta al centro della scena internazionaleDal 12 al 15 aprile, Verona ospiterà la 58ª edizione del Vinitaly, e il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Vitica conferma la propria partecipazione... Al Vinitaly il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina racconta un territorio unico tra Nebbiolo e innovazioneIl Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina rinnova la propria presenza a Vinitaly con alcune iniziative volte a valorizzare e a raccontare... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Vinitaly 2026: il Consorzio Vitica porta i vini di Caserta al centro della scena internazionale; Al Vinitaly 30 stand per raccontare il 'Made in Caserta': Portiamo a Verona la nostra storia. Il consorzio tutela vini Caserta-Vitica chiude la 58? edizione di Vinitaly con bilancio positivo e novitàSi conclude con un bilancio positivo la partecipazione del Consorzio Tutela Vini Caserta – VITICA alla 58ª edizione del Vinitaly. Nel corso dei quattro giorni ... napolivillage.com Vinitaly 2026: il Consorzio Vitica porta i vini di Caserta al centro della scena internazionaleDal 12 al 15 aprile, Verona ospiterà la 58ª edizione del Vinitaly, e il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Vitica conferma la propria partecipazione con un programma articolato che valorizza le denomi ... casertanews.it #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Vitica al Vinitaly. Bilancio positivo per i Consorzio x.com VINITALY 2026, il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Viticaserta rinnova il legame tra eccellenza enologica e identità del territorio di Terra di Lavoro. Piazza Campania e l’area della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di facebook