Villa de Lollis partecipa alle Giornate internazionali delle case museo

Anche quest'anno si svolgono le Giornate internazionali delle case museo, un evento che coinvolge numerose strutture dedicate alla memoria e ai personaggi storici. Dopo il record dello scorso anno con oltre 400 case museo e 83mila visitatori, l'Abruzzo partecipa con la casa natale di una figura importante. L’iniziativa si ripete per far conoscere e valorizzare i luoghi di interesse storico e culturale legati alle personalità locali.

Dopo il grande successo dello scorso anno, con 401 case museo e 83mila visitatori coinvolti, anche quest'anno torna l'appuntamento con le Giornate internazionali delle case museo dedicate alle case della memoria e dei grandi personaggi, in cui l'Abruzzo sarà presente con la casa natia del.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Villa De Lollis: apertura speciale per le “Giornate internazionali delle case museo”Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terrà la seconda edizione della “Giornate internazionali delle case museo”: per l’occasione si potrà entrare... Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museoArezzo, 13 aprile 2026 – Tante realtà aretine e della provincia aderiscono alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Villa De Lollis: apertura speciale per le Giornate internazionali delle case museo; Giornate internazionali delle case museo: porte aperte per la pinacoteca Vincenzo Bindi e villa De Lollis; Case della memoria, Giulianova e Casalincontrada aderiscono alle giornate internazionali del 18 e 19 aprile. Villa de Lollis partecipa alle Giornate internazionali delle case museoDopo il grande successo dello scorso anno, con 401 case museo e 83mila visitatori coinvolti, anche quest'anno torna l'appuntamento con le Giornate internazionali delle case museo dedicate alle case de ... chietitoday.it hCase della memoria, Giulianova e Casalincontrada aderiscono alle giornate internazionali La Pinacoteca civica – Casa museo “Vincenzo Bindi” di Giulianova e Villa De Lollis di Casalincontrada partecipano alle Giornate internazionali delle Case della m facebook