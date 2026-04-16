Viale Faenza cambia volto | la trasformazione dell' immobile che preoccupava il quartiere

In viale Faenza a Milano, un edificio abbandonato al numero 20 è stato riqualificato e ora ospita un centro di self storage. La struttura, che per anni aveva suscitato preoccupazioni tra i residenti, è stata oggetto di interventi di recupero e riconversione. La trasformazione ha portato a una nuova destinazione d’uso di uno stabile che si trovava in stato di degrado da tempo.

Un vecchio immobile abbandonato in viale Faenza 20, a Milano, è stato trasformato in un centro di self storage. L'intervento di ristrutturazione ha interessato un'area che per anni era rimasta inutilizzata e segnata dal degrado. La riqualificazione, curata dalla società Boxengo, ha rimosso gli.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mobilità dolce, viale Bellini cambia volto: inaugurato il nuovo tratto ciclopedonale Torino, cambia volto il viale alberato in corso Racconigi: circa 611mila euro per l’interventoLa trasformazione ha permesso di superare le criticità legate al parcheggio selvaggio nel tratto tra via Monginevro e piazza Robilant Corso Racconigi...