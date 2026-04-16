Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 16 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La rete di informazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, fornendo dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali interruzioni o limitazioni della circolazione in tempo reale. La comunicazione è parte di un servizio continuo volto a tenere informati i cittadini sulle variazioni nelle strade principali e nelle arterie di trasporto pubblico.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta al momento priva di impedimento sulla rete viaria regionale le altre notizie al trasporto pubblico capitolino che iniziate lunedì 13 aprile i lavori di manutenzione alla rete idrica a lungo viale Liegi e di riqualificazione su Viale Parco del Celio della nuova tranvia Togliatti andranno avanti per circa 5 settimane e comportano modifiche al servizio trama delle linee 238 14:19 dettagli sul nostro portale la pagina dedicata siamo in chiusura il trasporto ferroviario per consentire i lavori....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 roma-napoli segnalato un incidente tra... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook