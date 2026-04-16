Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 16 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha fornito notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, offrendo informazioni utili agli utenti che si muovono nelle aree interessate. Il servizio si rivolge a chi desidera conoscere lo stato delle strade e le eventuali criticità presenti in tempo reale.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a complicare la situazione due incidenti il primo sulla carreggiata esterna causa code tra Casilina e Tiburtina l'altro incidente interna cui code tra Laurentina per Roma Fiumicino proseguiamo lungo la carreggiata interna Si procede a rilento qui per traffico della diramazione Roma nord dalla Tiburtina e si sta in coda dalla Casilina all'appia a seguire code dalla Roma Fiumicino la Pontina poi si rallenta dall'appia alla Tuscolana ci possiamo sulla Roma Fiumicino altro incidente in genere.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com