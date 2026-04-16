Verso Inter-Cagliari le probabili formazioni | rotazioni ragionate un assente per reparto

Domani sera si gioca la partita tra Inter e Cagliari, con le formazioni che si stanno definendo tra rotazioni mirate e un giocatore assente in ogni reparto. La Serie A raggiunge la sua 33esima giornata, con l’anticipo del venerdì sera che vede la Beneamata impegnata in una sfida importante. La squadra potrebbe aumentare il vantaggio sulla seconda in classifica, almeno fino a sabato, quando il Napoli affronterà la Lazio nel tardo pomeriggio.

Serie A, puntata numero trentatre. Impegnata nell’anticipo del venerdì sera la Beneamata può ulteriormente – almeno fino a sabato, quando il Napoli nel tardo pomeriggio ospiterà la Lazio – incrementare il vantaggio sulla seconda forza del campionato. C’è però anche da pensare a martedì sera, ovvero al ritorno della semifinale Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Cagliari, le probabili formazioni: rotazioni ragionate, un assente per reparto Notizie correlate Leggi anche: Verso Inter-Torino, le probabili formazioni: tante rotazioni e un paio di dubbi Serie A 31ª: Sassuolo-Cagliari, Roma-Inter e le formazioni probabiliLa Serie A riparte con la 31ª giornata dopo il lungo stop per le nazionali, portando con sé i segni di un Mondiale mancati e le aspettative di una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verso Inter-Cagliari, l'allenamento dei nerazzurri; Verso Inter-Cagliari; Verso Inter-Cagliari, Mazzitelli ko: l’esito degli accertamenti; Lautaro Martinez gioca Inter-Cagliari? Come sta e le sue condizioni verso l'anticipo di venerdì. Verso Inter-Cagliari: la situazione assenti per i nerazzurriInter senza Lautaro e con dubbi in difesa contro il Cagliari: Cristian Chivu studia le alternative per la sfida. calciocasteddu.it Verso Inter-Cagliari: lavoro ad Assemini, Pavoletti ancora a parteI rossoblù preparano la sfida di San Siro: Mazzitelli out per infortunio, filtra pessimismo anche su Pavoletti ... calciocasteddu.it Dopo la rocambolesca vittoria contro il Como, l’Inter accoglie il Cagliari con l’obiettivo di compiere un altro passo verso lo Scudetto. I nerazzurri, inoltre, si esaltano quando incrociano i sardi: Barella e compagni hanno una striscia aperta di 7 precedenti cons - facebook.com facebook #Bastoni verso il riposo in #InterCagliari La scelta di #Chivu ha a che fare anche col mercato e col #Barcellona x.com