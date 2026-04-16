Il Milan si prepara alla partita di domenica contro il Verona, un appuntamento importante per mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Negli ultimi allenamenti sono tornati alcuni giocatori che avevano saltato le precedenti uscite, mentre restano ancora alcuni dubbi sulla formazione titolare. La sfida rappresenta un momento chiave per la stagione rossonera, con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per consolidare la posizione in classifica.

Ultimo appello: è questa la sensazione che accompagnerà il Milan nella trasferta di Verona di domenica, uno snodo cruciale per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. 63 punti a 18, terza in classifica contro penultima, la sfida del Bentegodi è il classico testa-coda che, tuttavia, in questo caso potrebbe riservare sorprese se non interpretata correttamente dai rossoneri. Occhio all’orgoglio dei gialloblù. L’ Hellas non ha mai ingranato in questa stagione e ormai, con il quartultimo posto che dista nove lunghezze, è consapevole di avere più di un piede in serie B. Il ruolino di marcia dell’ultimo periodo, fatto di...🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Verso il Verona: alcuni rientri e i soliti dubbi

Notizie correlate

L’Atalanta torna al lavoro, verso la Lazio due rientri e due dubbi: ansia per De KetelaereDue giorni di pausa per scaricare la tensione, staccare e ripartire con la giusta carica verso un periodo in cui gli impegni saranno frenetici e...

Leggi anche: Parma-Milan, tra assenze, rientri e dubbi offensivi per Allegri

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scontri dopo Toro-Verona, nove arresti. I veronesi in coro: Dove sono quelli di Askatasuna?; Dopo partita caldissimo, scontri tra tifosi di Hellas e Toro: arrestati sette veronesi e due granata - VIDEO; Torino-Verona, assalto ai pullman dei tifosi ospiti dopo la partita: nove arresti; Centro su cultura vino a Verona, istituzioni e produttori: opportunità da concretizzare.

Giubileo dei giovani: Verona, domani per i 1.000 già a Roma messa con mons. Pompili prima di mettersi in cammino verso Tor VergataIeri erano presenti in piazza San Pietro per la Professione di fede dei giovani italiani, all’interno del Giubileo loro dedicato, anche i 150 veronesi ospiti da lunedì nelle parrocchie di Guidonia. agensir.it

Diocesi: Verona, in cammino verso l’Assemblea diocesana del 2026. Mons. Pompili, costruire una Chiesa diversaLa Chiesa di Verona ha ufficialmente avviato il percorso verso l’Assemblea diocesana del 16 maggio 2026 a Isola della Scala, un cammino che vedrà il coinvolgimento di centinaia di delegati e numerose ... agensir.it

Sport Channel 214. . Palazzetto e addii: il Victoria Solofra verso una nuova fase Vietri saluta la dirigenza, mentre Davalos, Acosta e Chimanguinho lasciano il Victoria Solofra. Addii che segnano la fine di un ciclo importante per il club biancoverde. Resta facebook

Chivu verso Inter-Cagliari: “Non bisogna prenderla male se la squadra del cuore o l'amico del cuore non ce la fa a vincere” “…io non sono un fesso”. x.com