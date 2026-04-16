Veneto boom di voli | 5 nuove rotte e 600 milioni per l’estate

Per l’estate 2026, la regione Veneto si prepara a un incremento significativo delle rotte aeree, con l’introduzione di cinque nuove destinazioni. La compagnia aerea Ryanair ha annunciato un’espansione delle sue attività negli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso, con un investimento di circa 600 milioni di euro. Questa evoluzione riguarda sia l’aumento delle frequenze che l’apertura di nuove rotte, rivolgendosi a un traffico più ampio di passeggeri.

La connettività aerea del Veneto affronta un potenziamento senza precedenti per la stagione estiva 2026, con Ryanair che ha pianificato un’espansione operativa che tocca gli scali di Venezia, Verona e Treviso. Il piano prevede l’impiego di 83 rotte e l’introduzione di cinque nuovi collegamenti, con un investimento complessivo stimato in 600 milioni di dollari per sostenere una crescita che punta a raggiungere i 7,2 milioni di passeggeri annui nella regione. L’espansione del network tra nuove destinazioni e basi operative. Il cuore della strategia estiva si concentra sulla distribuzione degli asset aerei e sulla diversificazione delle tratte....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, boom di voli: 5 nuove rotte e 600 milioni per l’estate Notizie correlate Leggi anche: Ben 105 destinazioni e 10 nuove rotte all'aeroporto di Palermo: ecco i voli per l'estate Leggi anche: Falcone Borsellino, 105 destinazioni e 10 nuove rotte: ecco i voli per l'estate Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crisi carburante aerei, scattano le restrizioni in quattro aeroporti italiani: voli a rischio e prezzi in aumento. Ecco dove; Aeroporto di Brescia Montichiari, nuovo volo cargo diretto con la Cina; TREVISO | VIAGGI IN PULLMAN IN ALTERNATIVA ALL’AEREO: BOOM DI RICHIESTE DI PREVENTIVI; Boom di turisti, più italiani in città e sul Garda tornano i passanti. Ryanair rafforza l'offerta a Verona e in Veneto per l'estate: nuove rotte e crescita, ma pesa il nodo tasseDa Tirana a Trapani-Marsala, la compagnia amplia l’offerta sullo scalo veronese. Francioni: «Il più grande operativo di sempre», ma avverte: «L’addizionale municipale continua a danneggiare gli aeropo ... veronasera.it Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): «Rifornirsi altrove»I «Notam» indicano quantitativi contingentati fino (almeno) al 9 aprile a Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. Ryanair: «Forniture fino a metà/fine maggio, se la crisi prosegue non esclusi risch ... corriere.it Chioggia Veneto girovagando tra il cal cena Palazzo Grassi ,sotto i portici del municipio in un giorno di mercato . La chiesa dei Filippini , il ponte di Vigo , una barca e sullo sfondo l’isola meravigliosa di Pellestrina . Una calle del Seminario senza auto ,l’unica s - facebook.com facebook 15/4/26. Pubblichiamo in FB un FOCUS SULL'ASD CAVALLI MARINI DI CHIOGGIA, organizzatrice della Caminà dell'1 Maggio e presente in molte corse nel Veneto, in Italia e all'estero L’associazione sportiva con 150 iscritti è presieduta per il triennio 2026/28 x.com