Vendita della Salernitana | dubbi di Iervolino e Rufini il rogito può slittare

La vendita della squadra di calcio della Salernitana rischia di rallentare o addirittura saltare, a causa di dubbi sollevati dai rappresentanti dell’attuale proprietà. L’accordo per il trasferimento si trovava in fase finale, con un appuntamento previsto presso uno studio notarile di Roma. Tuttavia, le incertezze emerse hanno portato a una possibile variazione dei tempi, lasciando in sospeso la conclusione dell’operazione.

Se la notte non ha portato consiglio, il notaio può attendere. L'appuntamento fissato presso lo studio Giuliani-Occorsio di Roma, finalizzato al rogito per la cessione della Salernitana, è più che mai in bilico. Ieri sera, nella fase tecnica e cruciale che ha anticipato la stesura dell'atto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Nello studio notarile Occorsio di Roma sarà firmato l'atto di cessione della U.S. Salernitana 1919 alla Antares s.r.l. che fa riferimento all'imprenditore romano Cristiano Rufini. La vendita del club avrà piena efficacia dopo il parere favorevole della federcalcio. D - facebook.com facebook