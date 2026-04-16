I vescovi cattolici negli Stati Uniti hanno risposto alle dichiarazioni del vicepresidente, che aveva difeso la posizione dell'amministrazione Trump sulla guerra giusta. Vance ha criticato le affermazioni del Papa, sostenendo che si tratta di una questione di fede piuttosto che di opinioni politiche. La discussione si incentrata sul ruolo della religione nel giudizio sulla legittimità dell'uso della forza militare.

I vescovi cattolici americani stanno reagendo all'amministrazione Trump dopo che il vicepresidente JD Vance ha avvertito Papa Leone XIV di "stare attento quando parla di questioni di teologia" e ha richiamato la teoria della "guerra giusta" durante un evento di Turning Point Usa, l'organizzazione giovanile cristiano nazionalista fondata da Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso l'anno scorso. La Conferenza dei vescovi degli Stati Uniti, che rappresenta i leader cattolici in tutto il Paese, ha diffuso una dichiarazione del suo presidente per la dottrina, il vescovo James Massa, nella quale ha difeso l'opposizione del papa alla guerra in Iran.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vance sfida il Papa sulla guerra giusta, i vescovi americani: “Difende il Vangelo, non opinioni”

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