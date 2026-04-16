Valentino Rossi racconta le bravate a Tavullia | Fuga dal posto di blocco poi mi sequestrano anche l’Ape

Valentino Rossi ricorda alcuni episodi della sua giovinezza a Tavullia, Pesaro e Rimini. Tra le vicende narrate, c'è la fuga da un posto di blocco senza casco e il sequestro dell'Ape con cui si spostava. Questi ricordi risalgono agli anni in cui era adolescente e si trovava nel centro Italia, prima di intraprendere la carriera nel motociclismo. Rossi ha condiviso le sue esperienze in un'intervista, descrivendo momenti della sua gioventù.

Valentino Rossi a Tintoria ripercorre l'adolescenza tra Tavullia, Pesaro e Rimini: la fuga dal posto di blocco senza casco e il giorno in cui gli sequestrarono anche l'Ape.🔗 Leggi su Fanpage.it

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