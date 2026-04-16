Valentino Rossi racconta le bravate a Tavullia | Fuga dal posto di blocco poi mi sequestrano anche l’Ape

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentino Rossi ricorda alcuni episodi della sua giovinezza a Tavullia, Pesaro e Rimini. Tra le vicende narrate, c'è la fuga da un posto di blocco senza casco e il sequestro dell'Ape con cui si spostava. Questi ricordi risalgono agli anni in cui era adolescente e si trovava nel centro Italia, prima di intraprendere la carriera nel motociclismo. Rossi ha condiviso le sue esperienze in un'intervista, descrivendo momenti della sua gioventù.

Valentino Rossi a Tintoria ripercorre l'adolescenza tra Tavullia, Pesaro e Rimini: la fuga dal posto di blocco senza casco e il giorno in cui gli sequestrarono anche l'Ape.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»La scena dell’arrivo col tram alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è durata pochi minuti ma sono stati davvero intensi, memorabili.

Il messaggio di Valentino Rossi ha acceso Bezzecchi in Brasile: “Mi ha caricato, è stato bellissimo”A rendere ancora più speciale la giornata a Goiania è stato anche il messaggio ricevuto prima della gara dal 'dottore'.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Mi ha chiamato da dietro, 'Vale'. C'era un po' di gente. Dopo però non siamo andati ad Arcore: Valentino Rossi racconta il suo incontro con Berlusconi; Valentino Rossi e il simulatore: Su iRacing sono Valentino Rossi 2. E online mi battono in parecchi; Valentino Rossi: Vi racconto il Ranch, il mio TT in terra battuta; Valentino Rossi e i mezzi sequestrati: Ero senza casco e sono fuggito sul motorino e il giorno dopo l'Ape.

valentino rossi valentino rossi racconta leValentino Rossi racconta le bravate a Tavullia: Fuga dal posto di blocco, poi mi sequestrano anche l’ApeValentino Rossi a Tintoria ripercorre l'adolescenza tra Tavullia, Pesaro e Rimini: la fuga dal posto di blocco senza casco e il giorno in cui gli sequestrarono ... fanpage.it

valentino rossi valentino rossi racconta leValentino Rossi a Tintoria? Fa il panico pure con le domande sbagliate: Sto al simulatore, ma mi hanno rubato il nome. E sulle mattate in Giappone, le figlie e tutto il ...Abbiamo ascoltato l’ultima puntata di Tintoria Podcast con ospite Valentino Rossi e qualche dubbio sulle domande poste al Doc c’è rimasto. Qualcuna si poteva evitare, altre potevano essere meno banali ... mowmag.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.