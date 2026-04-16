Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a riprendere le azioni militari se l’Iran dovesse rifiutare un accordo. La notizia arriva dopo le recenti trattative tra le parti e le discussioni sui negoziati in corso. Al momento non ci sono indicazioni di una decisione ufficiale, ma la posizione statunitense rimane ferma sulla possibilità di intervento in caso di fallimento delle trattative.

Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere le operazioni militari nel caso in cui l’ Iran rifiuti un accordo. Lo ha affermato il capo del Pentagono Pete Hegseth a pochi giorni da un possibile secondo round di negoziati. Hegseth ha inoltre sostenuto che gli Usa stiano controllando il traffico nello Stretto di Hormuz, affermando che Teheran «non ha più una marina militare», aggiungendo che Washington manterrà il blocco navale «per tutto il tempo necessario», a meno che gli iraniani «non scelgano saggiamente». «Se sceglieranno male, allora si troveranno di fronte a un blocco e a bombardamenti contro infrastrutture, energia e settore energetico». Quindi la minaccia diretta: «Prego che scegliate un accordo alla vostra portata, per il bene del vostro popolo e del mondo».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Usa: «Pronti a combattere se l’Iran rifiuta l’accordo»

Gli USA sono pronti a invadere l'Iran Possibile crisi energetica ed economica senza precedenti

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