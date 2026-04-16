Oggi, 16 aprile 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, visibile in diretta streaming. La trasmissione include le consuete dinamiche del Trono Over e del Trono Classico, con le registrazioni disponibili tramite il sito di Witty TV. La puntata si concentra sulle interazioni tra i protagonisti e le scelte in corso, offrendo aggiornamenti sulle vicende più recenti del programma.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 16 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ciro si confronta nuovamente con le due corteggiatrici Elisa e Martina. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over. Davide ha deciso di interrompere la conoscenza con Sabrina e accetta una nuova dama. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (16 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Notizie correlate

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (16 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 febbraio 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (16 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 marzo 2026 in onda su Canale 5.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Uomini e Donne anticipazioni: una coppia del Trono Over esce dal programma; Uomini e Donne Anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: due di picche per Gemma, Cinzia contro tutti; Uomini e Donne, registrazioni 8 aprile 2026: anticipazioni delle prossime puntate; Uomini e Donne, anticipazioni 9 aprile: scontro tra Ciro, Elisa e Martina. Paola esce con Paolo.

Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia il Trono Over e cambia tuttoNell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne una coppia ha deciso di lasciare insieme il programma e viversi fuori dal programma ... tuttosulgossip.it

Uomini e Donne, anticipazioni, Ciro Solimeno nel caos: Martina ed Elisa sempre più lontaneIeri, mercoledì 15 aprile, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Ciro sempre più indeciso, Martina ed Elisa perdono la pazienza ... comingsoon.it

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l’addio al programma Dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull’intimità https://fanpa.ge/jTh6M - facebook.com facebook