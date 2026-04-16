In Ungheria, il nuovo governo guidato da Peter Magyar ha annunciato l’intenzione di chiudere i media pubblici considerati vicini al potere. La dichiarazione è arrivata dopo la vittoria elettorale e rappresenta il primo passo nel cambiamento delle politiche mediatiche del paese. La decisione ha suscitato reazioni e preoccupazioni sulla libertà di stampa e sull’indipendenza dei mezzi di comunicazione pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro diretto con la macchina mediatica. Dopo la vittoria elettorale, Peter Magyar ha lanciato il primo duro affondo del suo nuovo corso politico, scegliendo un terreno simbolico: i media pubblici ungheresi, da anni considerati vicini al potere. Davanti a giornalisti e telecamere, il leader ha accusato apertamente il sistema, definendolo “una macchina di propaganda ormai al tramonto”. Nel suo intervento ha ricordato: “Mi avete dato spazio solo ora, avete diffuso falsità sulla mia famiglia e mi avete attaccato”, sottolineando però che “una rivoluzione è già avvenuta e continuare a mentire non ha più senso”. Tagli ai finanziamenti e riforma dei media.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ungheria, Magyar all’attacco dei media di stato: “Li chiuderò”

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