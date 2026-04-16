Undici bambini della scuola pubblica francese di Viriat in visita a Sorbolo

Undici bambini di quinta elementare provenienti da una scuola pubblica francese sono arrivati nel comune di Sorbolo Mezzani, gemellato con il loro paese. Durante una visita di tre giorni, hanno partecipato a diverse attività e sono stati ospitati da famiglie e strutture locali. I bambini hanno espresso entusiasmo per l’esperienza, condividendo commenti positivi e mostrando grandi sorrisi durante tutto il soggiorno.

Hanno trascorso tre giorni indimenticabili - a giudicare dai loro commenti entusiasti e dai loro sorrisi - gli undici bambini di quinta elementare della scuola primaria pubblica di Viriat, comune francese gemellato da tempo con Sorbolo Mezzani, giunti nel comune della bassa parmense assieme al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Allarme nella sala mensa della scuola francese: 12 bambini della primaria si sentono male, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncinoMilano, 19 febbraio 2026 – L’allarme scat ta al momento del pranzo, all’interno della sala mensa. Piemonte: Cirio visita nido e scuola, investe 1 milione nei bambiniUn investimento per il futuro: i dettagli della visita di Cirio a Tigliole Il sole di febbraio splende su Tigliole, un piccolo comune del Piemonte,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le mani della camorra sui cantieri edili nel Senese: undici arresti. Minacce anche sui bambini; Genova cerca i giovani, ma non dimentichi i bambini: l’asilo nido Girasole è ancora senza risposte; Castel Madama, inaugurata la nuova scuola: il cantiere era stato aperto ad aprile del 2024 con i fondi del Pnrr; Porte aperte in undici Case della memoria e musei piemontesi il 18 e 19 aprile. Firenze, i regali di bambini e anziani per il quartiere appesi alle porte della scuola Viani: «La bellezza delle piccole cose sconfigge i malvagi»Fuori dalla scuola materna Viani di Firenze sono appesi pacchetti con scritto «Per te». Chiunque passa può prenderli: sono i regali che i piccoli alunni della scuola e i «nonni» del quartiere hanno ... corrierefiorentino.corriere.it Parco dei bambini Montessori a Roma, chiude a metà anno la scuola di via della Bufalotta: 115 bambini tra i 6 mesi e i 6 anni a casaUno stop improvviso, dopo mesi di incertezze e iter burocratici, per il Parco dei bambini Montessori: la scuola di via della Bufalotta, eccellenza per l’istruzione infantile dal 1984, chiude le porte ... roma.corriere.it L'@ngolo triste del Sapere Sequel di " Chi li ricorda". Gli undici bambini del Favaro non potevano aspettare che in occasione del 25 Aprile la loro lapide fosse adornata di fiori. Ho sostituito la bottiglia posta provvisoriamente il giorno dell'anniversario con alcu - facebook.com facebook