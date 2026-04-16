Il Bayern Monaco sta dimostrando un rendimento offensivo notevole, con una squadra che ha segnato oltre 150 gol finora in stagione. La formazione si distingue per la continuità e l'efficacia sotto porta, mantenendo prestazioni di alto livello nonostante le aspettative elevate. La fase offensiva, guidata da diversi attaccanti e centrocampisti, contribuisce a un rendimento costante in tutte le competizioni.

Il Bayern Monaco sta giocando a un livello alto pure per i suoi standard, grazie soprattutto a un allenatore stiloso e a un attaccante formidabile Mercoledì sera il Bayern Monaco ha battuto 4 a 3 il Real Madrid nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, il più importante torneo europeo per club. È stata la quarta partita in cui il Bayern Monaco ha segnato 4 o più gol nell’ultimo mese. Vedere il Bayern Monaco segnare tanti gol non è una sorpresa: finora ha segnato 157 gol in 46 partite (come nessun altro nei migliori cinque campionati europei) e lo scorso marzo, ai soli ottavi di finale di Champions League, ne fece 10 all’Atalanta tra andata e ritorno, subendone solo 2.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una squadra da più di 150 gol

How Many All Australian Defenders Have Kicked 150+ Goals (AFL Trivia)

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