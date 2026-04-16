Una copertura più ampia e tecnologie avanzate | così Latina potenzia la videosorveglianza

A Latina sono stati avviati nuovi progetti di videosorveglianza con l’obiettivo di migliorare la copertura della città. Gli uffici tecnici hanno rivisto la disposizione delle telecamere, seguendo le indicazioni ricevute in commissione. Due interventi sono stati avviati: uno finanziato dalla Regione, l’altro riguarda il sistema Sentinel. Entrambi prevedono l’installazione di tecnologie avanzate e un’estensione della rete di videosorveglianza.

Implementati i progetti di videosorveglianza per Latina. Gli uffici tecnici, in adesione agli indirizzi dati in commissione, hanno rimodulato il posizionamento delle telecamere, nell’ambito dei due progetti (il primo finanziato direttamente dalla Regione, l’altro invece è il Sentinel, cui il.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Più videosorveglianza per contrastare la criminalità: a Latina 500mila euro dalla RegioneLo stanziamento nell’ambito degli interventi annunciati dopo gli attentati esplosivi dei mesi corsi in città. Leggi anche: Assirevi: tecnologie avanzate e Ia trasformano la professione del revisore Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Una copertura più ampia e tecnologie avanzate: così Latina potenzia la videosorveglianza; La Cina invade il Centro America con gli autobus (e un Paese arretrato avrà mezzi di ultima generazione); Le notizie più importanti di oggi 14 aprile 2026 a Latina e in provincia; Legitimuz invade BiS SiGMA 2026: tecnologia, networking e futuro dell'iGaming. Una copertura più ampia e tecnologie avanzate: così Latina potenzia la videosorveglianzaImplementati i progetti e inseriti anche i borghi che non erano stati previsti nella prima stesura. Tutte le novità ... latinatoday.it Rassegna stampa delle province di Latina e Frosinone di giovedì 16 Aprile 2026 - facebook.com facebook