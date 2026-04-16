Una coinvolgente pedalata per la Pace dalla Brianza a Lecco
Domenica 26 aprile, in concomitanza con la Festa della Liberazione, si svolgerà una pedalata collettiva che coinvolgerà diverse località della provincia di Lecco. La manifestazione, promossa da un’organizzazione umanitaria, prevede un percorso che partirà dalla Brianza e arriverà fino a Lecco, passando attraverso vari Comuni della zona. La pedalata ha come obiettivo quello di sostenere una campagna dedicata alla promozione dell’articolo 11 della Costituzione italiana.
Domenica 26 aprile, in concomitanza con la Festa della Liberazione, una carovana pacifica attraverserà la provincia di Lecco per unire i Comuni che hanno aderito alla campagna promossa da Emergency per la valorizzazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione.I promotoriMentre il mondo é.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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