Un Posto al Sole spoiler 20-24 aprile | le gemelle ai ferri corti

Da ilsipontino.net 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 20 al 24 aprile, promettono sviluppi carichi di tensione e colpi di scena. Al centro della trama ci saranno le gemelle Cirillo, divise da una verità sconvolgente, mentre sul fronte sentimentale Rossella e Nunzio tenteranno un nuovo equilibrio. Tra drammi familiari e relazioni in evoluzione, la settimana si preannuncia decisiva per molti protagonisti della soap di Rai 3. Il cuore narrativo delle prossime puntate sarà senza dubbio il rapporto tra Manuela e Micaela, destinato a incrinarsi profondamente dopo una rivelazione che cambia tutto. Serena troverà il coraggio di dire alle due sorelle chi è davvero Maurizio: il loro padre biologico, un uomo rimasto finora nell’ombra ma improvvisamente tornato nelle loro vite.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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