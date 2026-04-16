Umbria gli assistenti sociali nel mirino | Pregiudizi e falsità alla base di nuove violenze

In Umbria, gli assistenti sociali sono stati oggetto di una serie di atti violenti e minacce che sono aumentate dal 2020. Le aggressioni, che comprendono atti vandalici e comportamenti minacciosi, si sono verificati sia nei confronti di professionisti che operano nei comuni sia in altri enti. Questi episodi si sono susseguiti nel tempo, coinvolgendo soprattutto comportamenti che si sono fatti più intensi e frequenti nel corso degli ultimi anni.

Dal 2020 in poi è stata un'escalation di minacce, atti vandalici e anche di violenze non solo verbali nei confronti degli assistenti sociali che operano nei comuni e in altri enti. La crisi economica, i pochi fondi nazionali trasferiti agli enti locali a fronte di una domanda sociale crescente e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, gli assistenti sociali chiamano l’avvocatoCome siamo stati ingenui: pensavamo che, nella triste vicenda della famiglia nel bosco, le vittime fossero prima di tutto i bambini, strappati alla... Famiglia nel bosco, Valeria Benatti difende gli assistenti sociali: "Non sono ladri di bambini"Col passare dei giorni le attenzioni sul caso della famiglia del bosco si spostano sulla figura del padre. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fp Cgil, solidarietà ad assistenti sociali dopo minacce in Abruzzo, Toscana e Umbria; INTIMIDAZIONI A VASTO, TOSCANA E UMBRIA: Lo Stato ci protegga e ci rispetti; Intimidazioni anche in Toscana e Umbria; L'ordine degli assistenti sociali dopo gli attacchi: Lo Stato ci protegga e ci rispetti. Intimidazioni anche in Toscana e UmbriaNon sono un caso isolato, gli insulti e le minacce contro giudici e assistenti sociali apparse a Vasto e collegate ai Trevallion sono comparse anche sui muri di altre regioni ... rainews.it Famiglia nel bosco: muri imbrattati a Sansepolcro con scritte come a VastoArezzo, 14 aprile 2026 – Un attacco concentrico, a Vasto, in Toscana, in Umbria con nomi di assistenti sociali, con svastiche naziste sulla fronte dei professionisti, con insulti. Una sola firma, una ... lanazione.it Caro gasolio, in Umbria la riduzione più bassa. Trasporti pronti al blocco. Dal 14 al 15 aprile taglio di appena 0,3 cent al litro. In un pieno di 50 litri solo 15 cent. Il prezzo medio è di 2,135 euro. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento #gasolio #be - facebook.com facebook Umbria nascosta tra storia e mistero: al via ciclo di incontri a Terni x.com