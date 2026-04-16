Il Tribunale di Roma ha assolto sette attivisti coinvolti in una protesta del 2023 contro i combustibili fossili. L’azione, durante la quale alcuni manifestanti si sono esibiti senza vestiti, ha attirato l’attenzione sui sussidi pubblici destinati alle fonti di energia inquinanti. La decisione giudiziaria si riferisce alle accuse mosse nei confronti dei partecipanti, senza ulteriori commenti o analisi sulla vicenda.

Il Tribunale di Roma assolve sette attivisti: l’azione del 2023 contro i combustibili fossili rilancia il tema dei sussidi pubblici e della crisi climatica. 16 aprile 2026 – Roma: Ieri il Tribunale di Roma ha assolto sette attiviste e attivisti di Ultima Generazione accusati di interruzione di pubblico servizio per un blocco stradale avvenuto il 4 maggio 2023 in via del Tritone a Roma perché il fatto non sussiste. Allora, a seno e petto nudo, denunciarono la fragilità di persone e territori davanti alla crisi climatica e al colpevole disinteresse del governo. L’azione coincise con l’inizio dell’alluvione che devastò l’Emilia Romagna. L’assoluzione, la 71esima per le azioni di Ultima Generazione, è una buona notizia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ultima Generazione assolta: protesta nuda contro il fossile

Notizie correlate

Assolti 10 attivisti di Ultima Generazione: la protesta nonviolenta non è reato, mentre il governo prepara un nuovo pacchetto sicurezzaMentre il governo prepara il nuovo pacchetto sicurezza i giudici riconoscono il valore della resistenza civile nonviolenta Giovedì 22 gennaio presso...

Assolti 10 attivisti di Ultima Generazione: la protesta non violenta non è reato, mentre il governo prepara un nuovo pacchetto sicurezzaMentre il governo prepara il nuovo pacchetto sicurezza i giudici riconoscono il valore della resistenza civile nonviolenta Giovedì 22 gennaio presso...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Assoluzione per gli attivisti di Ultima Generazione: Il fatto non sussiste; Bloccarono il traffico in viale delle Nazioni, assolti gli attivisti di Ultima Generazione; Assolti gli attivisti di Ultima Generazione per il blocco del traffico in viale delle Nazioni.

Ultima Generazione, tutti assolti gli attivisti finiti a processo per il blocco stradale in viale delle NazioniVERONA - Sono stati tutti assolti i nove attivisti di Ultima Generazione finiti a processo per il blocco del traffico attuato il 28 ottobre 2023 in viale delle Nazioni, che dalla ... ilgazzettino.it

Assolti gli attivisti di Ultima Generazione per il blocco del traffico in viale delle NazioniIl Tribunale di Verona ha assolto i nove attivisti di Ultima Generazione imputati per il blocco del traffico avvenuto nell’ottobre 2023 in viale delle Nazioni, durante un’azione della campagna Fondo ... veronaoggi.it

Rubati tutti i videocitofoni di ultima generazione #Avellino - facebook.com facebook

Il proprietario aveva denunciato il furto del proprio mezzo di ultima generazione: poche ore dopo il ritrovamento. @TgrRai #Ioseguotgr x.com