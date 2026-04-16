Uccise i suoceri e li fece a pezzi condannata definitiva a 30 anni

La Corte ha confermato la condanna definitiva a 30 anni di carcere per una donna di 42 anni, accusata di aver ucciso i suoceri e di averli smembrati. La sentenza riguarda anche il reato di vilipendio dei cadaveri. La vicenda ha visto coinvolti i familiari della coppia, con dettagli che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La condanna è stata pronunciata al termine di un processo durato diversi mesi.

È stata confermata la condanna a 30 anni di reclusione per Elona Kalesha, la 42enne di origine albanese accusata del duplice omicidio dei suoceri e del vilipendio dei loro cadaveri. Secondo quanto riportato dall’Ansa, i giudici hanno respinto il ricorso della difesa, confermando così la pena già.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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