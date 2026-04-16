tutto su continental wintercontact ts 850p 275 55

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Continental WinterContact TS 850P (27555 R19 111H, MO, SUV). Lo pneumatico Continental WinterContact TS 850P è un modello invernale progettato per auto di media e grossa cilindrata, inclusa la versione SUV. Il prodotto è stato progettato in Germania. Caratteristiche verificate. Misura: 27555 R19 111H, MO. Tipologia: SUV con bordo di protezione. Tecnologia: Disegno S-Grip per trazione sulla neve. Prestazioni: Caratteristiche di frenata progettate per la sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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