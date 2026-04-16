Tutto pronto per il Dog Day a Pontecagnano Faiano | il programma
Il 19 aprile 2026, l'Area Parcheggio in via 18 Giugno a Pontecagnano Faiano ospiterà il
Il countdown è iniziato per il DOG DAY, un evento dedicato ai nostri amici animali che si terrà il 19 aprile 2026 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso l'Area Parcheggio in via 18 Giugno a Pontecagnano Faiano. L'iniziativa, promossa dal Polo XVIII Giugno in collaborazione con il Ponte Nuovo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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