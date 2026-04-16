Tutti i sogni ancora in volo al Donizetti arriva Massimo Ranieri

Da bergamonews.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante e attore napoletano sarà in scena a Bergamo il 23 aprile 2026, sul palco del Teatro Donizetti, alle ore 21. La data fa parte del suo tour intitolato “Tutti i sogni ancora in volo”, che lo vede impegnato in diverse città italiane. L’evento rappresenta una tappa di un calendario che vede l’artista protagonista di spettacoli e concerti in tutta Italia.

Massimo Ranieri arriva a Bergamo. Il cantante e attore partenopeo sarà protagonista sul palco del Teatro Donizetti giovedì 23 aprile 2026 alle 21 per una nuova data del suo tour “Tutti i sogni ancora in volo”. Una serata tra parole e musica con il meglio del repertorio di questo artista, ma anche brani inediti, sketch e aneddoti. “Tutti i sogni ancora in volo” è il titolo di un libro di Massimo Ranieri pubblicato nel 2021: poi diventato un disco, quindi uno spettacolo teatrale di enorme successo e poi televisivo con due puntate su Rai1. Lo show è ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Dopo più di 800 repliche di “Sogno o son desto” un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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