Tutti i sogni ancora in volo al Donizetti arriva Massimo Ranieri

Il cantante e attore napoletano sarà in scena a Bergamo il 23 aprile 2026, sul palco del Teatro Donizetti, alle ore 21. La data fa parte del suo tour intitolato “Tutti i sogni ancora in volo”, che lo vede impegnato in diverse città italiane. L’evento rappresenta una tappa di un calendario che vede l’artista protagonista di spettacoli e concerti in tutta Italia.

Massimo Ranieri arriva a Bergamo. Il cantante e attore partenopeo sarà protagonista sul palco del Teatro Donizetti giovedì 23 aprile 2026 alle 21 per una nuova data del suo tour “Tutti i sogni ancora in volo”. Una serata tra parole e musica con il meglio del repertorio di questo artista, ma anche brani inediti, sketch e aneddoti. “Tutti i sogni ancora in volo” è il titolo di un libro di Massimo Ranieri pubblicato nel 2021: poi diventato un disco, quindi uno spettacolo teatrale di enorme successo e poi televisivo con due puntate su Rai1. Lo show è ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Dopo più di 800 repliche di “Sogno o son desto” un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Esistono artisti e poi esiste Massimo Ranieri. Un uomo che ha fatto della passione il suo marchio di fabbrica, capace di incantare il pubblico con la stessa intensità del primo giorno. Il suo show è un viaggio tra i grandi classici che hanno segnato la nostra s - facebook.com facebook