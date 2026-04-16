Trump-Meloni nuovo assalto | Il rapporto è cambiato L’Italia ridimensiona il litigio

Nelle ultime ore, le dichiarazioni pubbliche tra il presidente degli Stati Uniti e il governo italiano sono risultate più fredde rispetto al passato. Il presidente americano ha definito il rapporto con Roma «negativo», sottolineando che l’Italia «continua a sfruttare Hormuz». In risposta, il ministro degli Esteri italiano ha affermato che la situazione non rappresenta una vera crisi, ridimensionando così le tensioni emerse in precedenza.

All’indomani dell’attacco contro il premier Giorgia Meloni, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha mostrato alcuna intenzione di fare dietrofront. Durante un’intervista rilasciata a Fox Business per commentare gli sviluppi sul fronte mediorientale, ha lanciato nuove stoccate, sentenziando che Meloni «è stata negativa». Oltre a mantenere il punto, dopo che martedì aveva già tacciato il presidente del Consiglio di «mancanza di coraggio», ieri il tycoon, abituato ai giri di valzer, non ha escluso un cambiamento nelle relazioni tra i due alleati: «Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto».🔗 Leggi su Laverita.info

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