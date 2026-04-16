Trump e Xi | la sfida per il controllo di rotte e porti strategici

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinvio del vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, previsto inizialmente per marzo, sposta l’attenzione sulla data del 15 maggio. Intanto, le tensioni in Medio Oriente e le questioni energetiche a livello globale influenzano gli equilibri tra le due potenze, che si contendono il controllo di rotte e porti strategici. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi che coinvolgono anche le dinamiche diplomatiche e commerciali tra i due paesi.

Il rinvio del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, inizialmente programmato per la fine di marzo a Pechino, sposta l’attenzione diplomatica sul prossimo 15 maggio, mentre le tensioni in Medio Oriente e le dinamiche energetiche globali ridisegnano i rapporti di forza tra Washington e Pechino. L’instabilità causata dal conflitto mediorientale e il fallimento dei colloqui intermedi a Islamabad tra le delegazioni guidate da Vance, Witkoff e Kushner da un lato, e dagli interlocutori iraniani Araghchi e Ghalibaf dall’altro, hanno creato un vuoto che influenza direttamente le strategie economiche e geopolitiche delle due superpotenze. Geopolitica dell’approvvigionamento: dai porti panamensi alle rotte artiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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