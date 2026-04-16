Trump e gli attacchi a papa Leone cosa ne pensano i romani e i fedeli in visita a Roma

Nella notte del 13 aprile, l’ex presidente ha pubblicato su Truth un messaggio in cui commenta le accuse rivolte a papa Leone, affermando che quest’ultimo dovrebbe essere riconoscente nei suoi confronti. Nel suo commento, Trump sostiene che Leone non sarebbe stato scelto come Papa se non fosse stato americano, e che la sua nomina sarebbe stata decisa dalla Chiesa. La reazione di romani e visitatori in città si sta diffondendo tra opinioni contrastanti.

“Leone dovrebbe essermi grato”, ha scritto Trump in un lungo sfogo notturno il 13 aprile su Truth. “Non era su nessuna lista per diventare Papa, è stato messo lì dalla Chiesa solo perché è americano”. E ancora: “Dovrebbe concentrarsi a fare il Papa, non il politico”. Un affondo durissimo rivolto.🔗 Leggi su Romatoday.it

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