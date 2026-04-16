Nuovo scontro tra l'ex presidente e la leader italiana, con quest'ultima che desidera mantenere rapporti stretti con Washington. Trump ha definito negativamente la posizione di Meloni, in un contesto di tensione tra Italia e Stati Uniti. La discussione evidenzia un diverbio pubblico tra le due figure politiche, mentre si analizzano le dinamiche di un rapporto complesso e articolato tra i due paesi.

Si approfondisce lo strappo tragicomico tra Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano ha infatti rincarato la dose dopo le già pesanti accuse mosse nei giorni precedenti: "è negativa", così ha dichiarato in relazione al Presidente del Consiglio italiano ed esponente di punta della giullaresca destra bluette neoliberale. Come già si diceva, fa parte del personaggio plautino di Trump, novello miles gloriosus, il fatto che egli muti repentinamente idea e trasformi in nemici giurati quelli che fino al giorno prima erano amici per la pelle. Per parte sua, Giorgia Meloni risponde goffamente sostenendo che "non si può dividere l'occidente": di fatto ella rivendica la vicinanza dell'Europa e dell'Italia rispetto a Washington, con ciò ribadendo la classica subalternità del suddito rispetto all'imperatore.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump di nuovo contro Giorgia Meloni: "è negativa"; ma lei vuole a tutti i costi rimanere sotto l'ala di Washington

Riccardo Ricciardi vs Giorgia Meloni: lei striscia per non inciampare

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