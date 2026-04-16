Truffa sentimentale via social condannati latin lover e complice

Due uomini sono stati condannati per una truffa sentimentale avvenuta sui social. I fatti sono iniziati con un primo contatto su Facebook, seguito da una relazione basata su promesse e attenzioni. Successivamente, sono stati chiesti soldi con la scusa di debiti con usurai. La vicenda si è conclusa con la condanna degli imputati.

ANCONA - Prima il contatto su Facebook, poi una relazione costruita tra attenzioni e promesse, infine la richiesta di denaro con la scusa di debiti con usurai. Si è chiuso oggi, al tribunale di Ancona, con una doppia condanna, il processo per una truffa sentimentale ai danni di una 55enne di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Da seduttore di turiste a manager dell'accoglienza: cosa resta del mito del bagnino romagnolo-latin loverSulla spiaggia, nelle ore lente del pomeriggio, tutto sembra muoversi con il ritmo rilassato dell’estate: le file ordinate di ombrelloni, il fruscio... Truffa sentimentale: il giudice azzera 65mila euro di debitiUn tribunale ha recentemente accolto la richiesta di un uomo che, dopo essere stato vittima di una truffa sentimentale, ha ottenuto l’annullamento di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Truffa sentimentale via social, condannati latin lover e complice; La volta buona 2025/26 - La storia di Francesco, 15mila euro estorti con una truffa sentimentale - 08/04/2026 - Video; Perugia, Tribunale, Anziano accumula 65mila euro di debiti per amore, il giudice li cancella: Soggetto fragile; Spende 200mila euro per amore ma era una truffa, il giudice cancella i debiti: Non vedeva lucidamente la realtà. Cos'è la legge salva... La truffa sentimentale finita in triplice omicidio, condannato il killer delle maestre settantenni in SpagnaUna bellissima quanto falsa promessa d'amore e fortuna arrivata via social che sembra poter cambiare la vita e che invece si trasforma in un triplice e brutale omicidio di due maestre settantenni in ... fanpage.it La corteggia su Instagram, ma la truffa e le porta via mille euroStava riuscendo a farle perdere la testa soltanto con le chiamate che ormai si facevano quotidianamente da circa un mese. Telefonate, ma anche messaggi cominciati dopo un semplice contatto via social ... ilmessaggero.it Una storia d’amore nata online, i progetti per il futuro, le richieste di denaro, poi il crollo. Marcella ha raccontato a La volta buona di essere stata vittima di una truffa sentimentale che, negli anni, l’avrebbe portata a perdere quasi 900mila euro e a stravolgere co - facebook.com facebook Un uomo, vittima di una truffa sentimentale, ha chiesto di usufruire della legge cosiddetta salva suicidi, che permette di ridurre le passività. Il tribunale gli ha dato ragione x.com