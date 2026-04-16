truffa del falso incidente allarme a cislago

A Cislago è stata segnalata una nuova serie di episodi legati alla truffa del “finto incidente”. Si tratta di una frode in cui le vittime vengono contattate da presunti falsi soccorritori o persone che si presentano come rappresentanti di enti di assistenza. Gli autori di questi raggiri sfruttano la paura o l’ansia delle persone per ottenere denaro o informazioni personali. La situazione ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e i residenti.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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