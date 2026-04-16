Truffa del falso incidente allarme a Cislago

A Cislago è tornata a essere al centro dell'attenzione per un raggiro che si ripete in diverse parti del paese. Si tratta della truffa del “finto incidente”, metodo utilizzato da truffatori per ingannare le persone e ottenere denaro o informazioni sensibili. Le forze dell’ordine hanno segnalato un aumento di casi in cui cittadini sono stati avvicinati da individui che fingono di essere coinvolti in incidenti stradali o altre emergenze.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Truffa del falso incidente, allarme a Cislago Notizie correlate Truffa del falso incidente, colta sul fatto donna 43enne con bottino di 15mila euroTruffa ai danni di un'anziana, con la scusa di un falso incidente una donna la stava raggirando fino all'intervento della polizia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Truffa del falso incidente, allarme a Cislago; Truffa del falso incidente, anziana impaurita raggirata: condannati due uomini; Tari non pagata a Jesi, ci chiami per saldare: ma è una vera e propria truffa; Se non consegna i gioielli, la arrestiamo: la truffa dei finti carabinieri a una anziana. Truffa del falso incidente, allarme a CislagoA Cislago torna sotto i riflettori un raggiro ormai diffuso in molte zone del Paese: la truffa del finto incidente. Il Comune ha diffuso un avviso ... ilnotiziario.net Truffe agli anziani, smantellata banda: arresti anche nel Veronese – VIDEOI carabinieri smantellano una banda dedita alle truffe agli anziani con il trucco del finto maresciallo: arresti anche nel Veronese. veronaoggi.it #TRUFFA DEL #FINTONIPOTE - Il giovane si era fatto consegnare 2.800 euro asportando contestualmente dalla abitazione anche due carte di pagamento - facebook.com facebook