Triple H ha commentato apertamente le critiche riguardanti il modo in cui vengono pianificati gli eventi nella WWE, affermando che alcune scelte sono fatte senza la certezza di ottenere il risultato desiderato. Ha spiegato che, nel mondo dello spettacolo, non tutte le decisioni di booking riescono a soddisfare le aspettative del pubblico, riconoscendo le difficoltà insite nel processo creativo.

Triple H ha offerto uno sguardo sincero sulla realtà di chi guida la creative della WWE, ammettendo che non tutte le decisioni riescono a convincere il pubblico come si spererebbe. Da quando Vince McMahon si è fatto da parte, Paul Levesque ha assunto il pieno controllo della direzione creativa come Chief Content Officer, occupandosi della linea complessiva delle storyline della compagnia. Con WrestleMania 42 ormai alle porte, la pressione di mantenere il prodotto ai massimi livelli è cresciuta ulteriormente, soprattutto di fronte ad aspettative del pubblico in costante evoluzione. Parlando con Joe Tessitore a ridosso dell’evento, Levesque ha affrontato le critiche che accompagnano il suo ruolo, chiarendo di essere spesso consapevole dei passi falsi tanto quanto i fan stessi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Triple H: “Le critiche al booking? A volte sai già che non sarà un capolavoro”

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