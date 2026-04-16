Trebaseleghe riscopre la propria storia | inaugurata la mostra Tribus Basilicis
Trebaseleghe torna a guardarsi indietro per comprendere meglio il proprio presente. È stata inaugurata sabato 11 aprile, alla presenza del presidente dell'associazione Amici per l'Africa Massimiliano Corda, della coordinatrice del progetto Nicoletta Pignaffo, dell'artista Stefano Bottacin e del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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